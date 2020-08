Drie luchtige outfits met linnen voor tijdens de hittegolf

We staan aan het begin van een hittegolf, wat doet snakken naar verfrissing. Een luchtige outfit met stuks in linnen kan helpen. Drie looks ter inspiratie, die je kunt inzetten op je werk, een dagje vakantie in eigen land of op een terrasje.

Look 1 : Vakantiesfeertje

Linnen staat chic in combinatie met zijde. Deze short met hoge taille en paisleyprint en top in hetzelfde roze, staan mooi met een rieten hoed en een elegante sandaal. Ideaal om de toerist uit te hangen in een stad naar keuze in eigen land. Optioneel: analoog fototoestel rond de nek als extra accessoire.

Linnen short - Sandro - 97,50 euro via DeBijenkorf.be

Zijden top - Reiss - 120 euro

Hoed - Barts - 29,99 euro via A.S. Adventure

Sandalen - Bruno Prem - 85,80 euro via Sarenza.be

Handtasje - Calvin Klein - 79,95 euro

Look 2: Luchtig naar het werk

Een jurk uit linnenmix op knielengte en met keurige mouwen en decolleté is een comfortabele zomerook voor op het werk. Ga voor een basic model, maar werk creatief af. Eigenzinnige oorbellen en een werktas of schoenen met een subtiele glans voorkomen dat de hele look te saai oogt. En die charmante kreukjes van een hele dag op je bureaustoel te zitten, die krijg je er gratis bij. Let wel: veel merken werken niet met zuiver linnen, maar met een mix, waardoor ze minder opvallen.

Linnen jurk - Tommy Hilfiger - 169,95 euro

Top - H&M - 14,99 euro

Sandalen Tamaris - 29,95 euro via Zalando.be

Oorbellen - Laurence Delvallez - 59,50 euro

Laptoptas - Kipling - 129 euro

Look 3: Hippie chic op een terrasje

Een linnen top leent zich perfect om te dragen met een wijde rok of broek - ideaal voor als het ’s avonds een tikkeltje afkoelt en als bescherming tegen rondzoemende muggen. Het heeft je een bohemien uitstraling mee. Die wordt helemaal compleet met een haarband. Tip: heb je (half)lang haar, dan kun je het opsteken door het rond de haarband te draaien. Laat enkele strengen haar vooraan los voor een ongedwongen resultaat.