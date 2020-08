Fabio Jakobsen niet enige slachtoffer van val, Deceuninck - Quick-Step start in tweede rit: “Mental coach naar Polen gevlogen”

Hoewel de renners van Deceuninck - Quick-Step aangeslagen zijn door de zware valpartij van hun ploegmaat Fabio Jakobsen, zal het team gewoon starten in de tweede rit. Dat bevestigde teambaas Patrick Lefevere.

Lefevere regelde een vlucht voor de familie van Fabio Jakobsen vanuit Nederland naar Polen. Op die vlucht zit ook mental coach Michael Verschaeve van de ploeg. “Het is wel van belang dat de jongens daar de nodige ondersteuning krijgen”, aldus Lefevere donderdagochtend. “Het is een enorme klap voor de ploeg, dat laat zijn sporen na en dat moet je professioneel aanpakken met mensen die daarvoor opgeleid zijn.”

Jakobsen onderging afgelopen nacht een lange operatie. Zijn toestand is stabiel, in de loop van de dag zullen de dokters hem proberen wakker maken. Intussen zal de ploeg starten in de tweede rit, op papier ook een rit voor sprinters.

“Ik heb al overleg gepleegd met ploegleider Klaas Lodewyck”, eindigt Lefevere. “De jongens gaan gewoon starten en we gaan Remco in bescherming nemen, in positie brengen zodat hij kan meespelen voor het klassement in deze Ronde van Polen. Meer zullen we ook niet doen.”

Spanjaard Prades breekt nekwervel

Ook de Spaanse wielrenner Eduard Prades is niet ongeschonden uit de zware valpartij aan de finish van de eerste etappe van de Ronde van Polen gekomen. De renner heeft een nekwervel gebroken en zal donderdag niet starten in de tweede etappe, meldt zijn ploeg Movistar.

De Catalaan kwam hard in aanraking met de hekken die her en der over de weg verspreid lagen na de crash van Fabio Jakobsen, die door toedoen van Dylan Groenewegen vol in de hekken langs het parcours reed. De Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick-Step ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Prades belandde na zijn val ook in het ziekenhuis met letsels aan rug, schouder en ribben. Nader onderzoek wees uit dat er een breukje zit in een van zijn halswervels.

Prades wordt donderdag overgebracht van Katowice naar het hoofdkwartier van Movistar in Pamplona. Daar zal hij verder worden onderzocht en herstellen.

Cofidis liet dan weer weten dat de Fransman Damien Touzé, die ook betrokken was bij de crash, onder het mes is gegaan voor een driedubbele vingerbreuk. "De ingreep is goed verlopen", luidt het bij het team.

Sarreau geeft op

Marc Sarreau (Groupama-FDJ) start donderdag niet in de tweede etappe van de Ronde van Polen. De Fransman is een slachtoffer van dezelfde valpartij veroorzaakt door de Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), met Fabio Jakobsen als zwaarste slachtoffer, woensdag in de sprint om de overwinning van de openingsrit.

"Marc Sarreau heeft zich aan de schouder en meerdere ligamenten geblesseerd. Hij zal bijkomende medische testen ondergaan. Morgen/donderdag kan hij uiteraard niet van start gaan", vermeldde wielerploeg Groupama-FDJ woensdagavond op Twitter.