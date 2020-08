Niet te geloven: dief gaat aan de haal met wagen terwijl die gepoetst wordt door eigenaar

Hallucinante beelden van een tankstation in Birmingham. Daar stond een nietsvermoedende vrouw haar auto te stofzuigen terwijl een dief besluit om haar wagen te stelen. De man kruipt naar de auto toe, in de hoop dat de vrouw hem niet ziet. Hij houdt haar nauwlettend in de gaten, springt in de auto wanneer ze even niet kijkt en gaat ervandoor met de deuren en koffer nog wagenwijd open.