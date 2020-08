15 Limburgse gemeenten coronavrij, aantal patiënten in de ziekenhuizen gezakt naar 9

Hasselt - In de week van 27 juli tot 2 augustus kwamen er in onze provincie 166 nieuwe coronabesmettingen bij. 15 gemeenten zijn coronavrij, 12 gemeenten hebben meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Er zijn geen nieuwe gemeenten die de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden hebben. Hasselt zit voor het eerst in twee weken onder die grens. Daar kwamen er tussen 27 juli en 2 augustus 14 nieuwe besmettingen bij. De 12 gemeenten die zich momenteel in de gevarenzone bevinden, zijn As (3 nieuwe besmettingen in één week), Beringen (13), Dilsen-Stokkem (6), Genk (24), Ham (4), Herk-de-Stad (3), Heusden-Zolder (23), Houthalen-Helchteren (29), Lommel (8), Oudsbergen (8), Tessenderlo (5) en Voeren (2). In enkele kleine gemeenten zorgt een klein aantal besmettingen al voor een hoge incidentie. De mijngemeenten blijven nog steeds het zwaarst getroffen.

Positiever nieuws is dat er 15 gemeenten in onze provincie al minstens een week coronavrij zijn. Alken, Bilzen, Bree, Gingelom en Riemst zijn nieuw in dat rijtje. Borgloon en Hoeselt hebben na meer dan een maand allebei opnieuw één nieuwe coronabesmetting, en verliezen dus hun coronavrije status.

Ziekenhuizen

Het aantal Covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen blijft ook laag. Op dinsdag en woensdag werd er wel telkens één nieuwe patiënt opgenomen, maar door enkele ontslagen zakte het totaal aantal opgenomen patiënten verder naar negen. Twee van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen.