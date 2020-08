Huiszoeking bij controversiële Youtube-ster Jake Paul

Met groot machtsvertoon is de FBI woensdag de villa van YouTube-ster Jake Paul (23) in LA binnengevallen. Omdat het een lopend onderzoek betreft, wordt de reden voor de huiszoeking niet bekendgemaakt. Op helikopterbeelden is echter te zien hoe agenten verschillende vuurwapens naar buiten dragen. Paul, een provocateur die met zijn controversiële video’s wekelijks zo’n 20 miljoen abonnees weet te bekoren, is los van zijn online persoonlijkheid ook geen onbesproken figuur: zo zette hij laatst een feestje op zijn villa terwijl de stad kreunt onder de coronacrisis, en zou hij in een winkelcentrum in Arizona meegedaan hebben aan plunderingen.