Voorzichtig positief nieuws uit Polen: vandaag poging om “stabiele” Fabio Jakobsen na operatie van vijf uur te laten ontwaken

Nadat Fabio Jakobsen zwaar ten val kwam in de eerste rit van de Ronde van Polen onderging de Nederlandse topspurter van Deceuninck-Quickstep een operatie van vijf uur. Vandaag wordt een poging ondernemen om hem uit zijn kunstmatige coma te ontwaken.

Een angstwekkend beeld, dat de hele eerste rit overschaduwde. Zo gruwelijk zag de val eruit. Groenewegen kwam als eerste over de streep, maar werd later gediskwalificeerd. Eerder had de rit nog het klassieke verloop van een sprintersetappe gekend. Malecki (CCC), Paterski (Polen), Sam Brand (Novo Nordisk) en Julius van den Berg (EF) mochten quasi de hele dag voor het peloton uitrijden maar konden nooit meer dan 4’30” voorsprong nemen.

Onder invloed van sprintersploegen als Deceuninck-Quick Step, Trek-Segafredo en Jumbo-Visma werd het viertal dan ook makkelijk ingerekend bij het ingaan van de laatste van drie plaatselijke ronden van 16 kilometer. Dan al deden zich enkele valpartijen voor, gelukkig nog zonder grote slachtoffers op dat moment. Tot de spurt losbarstte. Jasper Philipsen kwam uiteindelijk als vierde over de streep in de (voorlopige) uitslag. Hij viel over Groenewegen.

Foto: BELGA

“Ernstig, maar stabiel” na operatie van vijf uur

Fabio Jakobsen kreeg verschillende reanimatiepogingen. Daarna werd de Nederlander in kunstmatige coma gebracht. Even later werd hij naar het St. Barbara’s ziekenhuis in Sosnowiec afgevoerd. Jakobsen verloor veel bloed en verkeerde lang in levensgevaar. “Hij vecht voor zijn leven”, liet koersarts Barbara Jerschina weten in de Poolse media. Er is sprake van een zeer ernstig hoofdletsel en een gebroken gehemelte.

Intussen kwamen er iets positievere geluiden naar buiten. De directeur van het ziekenhuis verklaarde dat de toestand van Jakobsen nog steeds ernstig is, “maar wel stabiel.” Een sluitende diagnose is er evenwel nog niet.

Om middernacht kwam Deceuninck - Quick Step zelf met de verlossende bevestiging dat de toestand van Jakobsen stabiel is. “De diagnose brengt aan het licht dat er geen schade aan de hersenen of de ruggengraat is.” Verder berichtte de ploeg dat Jakobsen in een kunstmatige coma gehouden wordt en dat zijn toestand nauwlettend gemonitord zal worden.

Het ziekenhuis meldde intussen dat de Nederlandse kampioen in de nacht van woensdag op donderdag een operatie van vijf uur onderging. Volgens het ziekenhuis wordt er donderdag geprobeerd Jakobsen te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Donderdagmiddag rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update.