Met z’n dertigste van het seizoen gaf Romelu Lukaku de aanzet voor de overwinning van Inter tegen Getafe in de Europa League. Invaller Christian Eriksen zorgde voor de 2-0 eindstand. Manchester United klaarde de klus eenvoudig tegen LASK Linz.

Het was een bijzonder treffen in Gelsenkirchen tussen Inter en Getafe. Geen tijd te verliezen door het coronavirus, dus mocht de winnaar van dit duel in het stadion van Schalke 04 zich direct kwartfinalist ...