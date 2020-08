Van ‘nen deb’ tot zorgzame pakketjesbezorger: wie is Dylan Groenewegen?

Noem één topsprinter van de huidige generatie die nog nooit boter op zijn hoofd had in de sprint. Moeilijk. Caleb Ewan deelde vorig jaar een kopstoot uit aan Jasper Philipsen in de Tour Down Under. Onze landgenoot heeft dan weer een fictieve postbus vol klachtenbrieven in de ploegbus van UAE. Het is bij Dylan Groenewegen (27) niet anders.