Toestand Fabio Jakobsen “ernstig maar stabiel”

“Ernstig, maar stabiel.” Dat is volgens een persbericht van zijn ploeg kort na middernacht de toestand van Fabio Jakobsen (23). De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick Step maakte gisteren een huiveringwekkende doodsmak in de eerste rit van de Ronde van Polen. In volle spurt werd hij na een manoeuvre van zijn landgenoot Groenewegen over de nadarhekken gekatapulteerd. Jakobsen vocht aanvankelijk zelfs voor zijn leven, later kwam dus het bericht dat de situatie “stabiel” was. “Er werd geen hersen- of rugletsel vastgesteld, maar vanwege de ernst van zijn meerdere verwondingen wordt hij nog in coma gehouden.”