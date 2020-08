Bruid in Beiroet krijgt schrik van haar leven door explosie

Het leek het perfecte plaatje: een stralende bruid die poseert op een charmant pleintje voor een fotograaf .. tot er een enorme explosie door Beiroet gaat. De explosie in het warenhuis in de haven, had zo’n impact dat de schokgolven door de kleinste straatjes van Beiroet gingen en de bruid moest vluchten naar een naburig huis.

De enorme ontploffing, veroorzaakt door ettelijke tonnen ammoniumnitraat, heeft in de Libanese hoofdstad aan minstens 113 mensen het leven gekost. Onder hen waren ook twee Belgen. De explosie zorgde ook voor duizenden gewonden. Vele Libanezen zijn nu dakloos. Verschillende landen hebben al noodhulp aangeboden.

