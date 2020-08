De GR5 door Limburg: “Mensen die publieke paden opeisen, dat is een pest”

Diepenbeek / Genk / Zutendaal -

Als u via GR-paden door Limburg wandelt, bestaat de kans dat de route bedacht is door Diepenbekenaar Luc Machiels (66). Hij heeft al minstens 173 kilometer in onze provincie uitgestippeld. “Voor elke route moet je rekenen op zeker twee jaar werk. Je wandelt eerst heel wat kilometers mis voor je het ideale pad ontworpen hebt.”