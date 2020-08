Bree - Het stedelijk containerpark op het industrieterrein Peerderbaan zal op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus om 13 uur de deuren sluiten.

“Er worden temperaturen van meer dan 30 °C voorspeld”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “In de voormiddag is het park open van 9 tot 13 uur, maar in de namiddag zal de poort gesloten blijven: met zo’n temperaturen willen we ons personeel wat ademruimte geven.”