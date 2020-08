‘Kissing booth’-acteur klaagt zijn halfnaakte scènes aan: “Ik haatte elke seconde”

Jacob Elorid - beter bekend als Noah Flynn voor wie naar Kissing Booth heeft gekeken - vond het extreem irritant dat hij heel wat scènes heeft moeten filmen met een bloot bovenlijf. “Iedereen wilde over mijn lichaam spreken, maar ik wilde me bewijzen als acteur. Ik haatte elke seconde”, vertelde de acteur aan Men’s Health.

