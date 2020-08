Vrouw van rapper Dr. Dre stapt naar rechter voor helft van zijn vermogen

Het lijkt er niet op dat Dr. Dre en zijn vrouw Nicole Young een soepele scheiding tegemoet gaan. Nicole, die al 24 jaar is getrouwd met de rapper, is naar de rechter gestapt om de huwelijkse voorwaarden aan te vechten. Ze vindt dat ze recht heeft op een deel van zijn vermogen van 1 miljard dollar.

Nicole beweert in 1996 te zijn gedwongen onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, wat zou betekenen dat ze geen recht heeft op de helft van het geld van haar kersverse ex. „Ik was heel terughoudend, wilde ...