Hasselt wil aanpassing coronamaatregelen zodat Hasselt kermis kan doorgaan in september

Hasselt -

Hasselt vraagt een aanpassing van de coronamaatregelen zodat Hasselt kermis in september kan doorgaan. Heel wat andere Limburgse gemeenten en steden hebben al hun kermissen tot het einde van de zomer geschrapt. Hasselt is de uitzondering op de regel en laat dit weekend de kermis in de Hasseltse Banneuxwijk wèl plaatsvinden. Het is voor de foorkramers een kwestie van overleven. Ze zijn het Hasseltse stadsbestuur dan ook dankbaar. Maar is het wel veroorloofd om een kermis te organiseren, nu overal het aantal coronabesmettingen toeneemt? Met inachtname van een hele resem maatregelen wèl, klinkt het in Hasselt, waar ze ook de grote septemberfoor, bekend als Hasselt kermis, niet opgeven. Al wordt dat moeilijk.