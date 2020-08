Coronacrisis vertraagt nieuwe procedures brandweer

Beringen -

De fatale brand in Beringen waarin brandwermannen Chris en Benni uit Heusden-Zolder het leven lieten is dinsdag exact een jaar geleden. Het rapport van de brand is openbaar. Met de achterafkennis pakt de brandweer leegstaande panden straks anders aan. Er is veel geleerd, ook over de aankoop van nieuw materiaal. Maar de implementatie van kennis én materiaal loopt vertraging op door de coronacrisis. De brandweermannen verdienen een standbeeld, daar ijvert brandweercommandant Jan Jorissen voor.