Limburg wint de strijd tegen de tweede golf: nergens zo veilig als in onze provincie

Het wordt in Limburg negen opeenvolgende dagen lang dertig graden of meer, soms veel meer. De eerstvolgende veertien dagen daalt het kwik overdag niet onder de 25 graden. We zijn vertrokken voor een lange hittegolf. Na een kwakkelende julimaand ziet het er naar uit dat we een verschroeiende maand augustus krijgen. Voor zonnekloppers is er geen enkele reden om buiten Limburg vakantie te vieren. En dat komt goed uit, want ook in de coronacrisis is het op dit ogenblik nergens veiliger dan in onze provincie. Limburg is de strijd tegen de tweede golf aan het winnen.