Gruwelijke val van Fabio Jakobsen in Polen, Dylan Groenewegen wint (voorlopig)

Fabio Jakobsen is zwaar ten val gekomen in de eerste rit van de Ronde van Polen. De Nederlandse topspurter van Deceuninck-Quickstep werd op luttele meters van de finish in een razendsnelle sprint in en over de nadarhekken gekatapulteerd nadat zijn landgenoot Groenewegen (Jumbo-Visma) van zijn lijn leek af te wijken en de deur dichtdeed.