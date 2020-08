Nelissen Steenfabrieken vraagt vergunning voor gigantische windturbine

Donderdag 6 augustus start daarover een openbaar onderzoek dat loopt tot en met donderdag 3 september. Vermits het om een zogenaamde ‘Klasse I-activiteit’ gaat, is het de bestendige deputatie van Limburg die beslist over de aanvraag, op advies van de gemeente Lanaken.

Steenfabrieken Nelissen in Kesselt heeft zopas een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van een windturbine met een wiekhoogte van 241 meter.

Nelissen Steenfabrieken, fabrikant van gevelstenen en gevelisolatieproducten in Kesselt, is een bedrijf dat innovatie, co-creatie en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Volgend jaar viert het zijn ...