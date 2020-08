The New York Times heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst meer inkomsten gehaald uit digitale abonnementen en advertenties dan uit print. Van april tot en met juni waren de digitale inkomsten goed voor 185,5 miljoen dollar, tegenover 175,4 miljoen dollar uit print.

Tijdens het tweede kwartaal zag The New York Times het aantal digitale abonnees stijgen met 669.000. Dat is de grootste groei in één kwartaal ooit. In totaal telt de krant nu 6,5 miljoen abonnees, van ...