Oudsbergen verstrengt corona-maatregelen

Oudsbergen -

De voorbije dagen werden er 9 nieuwe coronabesmettingen in Oudsbergen vastgesteld, waarmee de waarschuwingsdrempel werd overschreden. Het gemeentebestuur reageert met verscherpte maatregelen.” Er zijn geen activiteiten en evenementen toegestaan tot einde september. Meeuwen kermis en de bijbehorende horeca activiteiten worden later deze maand met alle betrokkenen besproken”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.De maatregelen, goedgekeurd door waarnemend Limburgse gouverneur Michel Carlier, gaan in op 6 augustus.