Buren klagen over overtredingen aan werken in Lummen

Lummen -

Aan de Pastoor Frederickxstraat in Lummen wordt al enkele maanden gewerkt en dat zorgt voor wat problemen. Er komt een bussenknooppunt en eenrichtingsverkeer en het doorgaand verkeer moet nu omrijden. Er staat de nodige signalisatie die alles duidelijk maakt. De pas aangelegde smalle asfaltweg mag nog niet gebruikt worden, een voorlopige zandweg die parallel loopt wel. Naast de bewoners van de Pastoor Frederickxstraat passeren heel wat mensen die het woonzorgcentrum bezoeken. Namiddag reed een dame uit een omliggende gemeente even de straat in, maar tijdens het achteruit manoeuvreren belandde haar auto naast de weg. Een eerste takelwagen wou de klus niet klaren omdat het voertuig dan nog meer schade zou oplopen. Buurtbewoners klagen dat er heel wat automobilisten spookrijden. Overtreders die daar op gewezen worden steken soms uitdagend hun middelvinger op en rijden gewoon door. Woensdagochtend werd nog een weggebruiker door de politie geverbaliseerd.