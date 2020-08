Dieven stelen houweel en mijnlamp van tonnen in Eisden Tuinwijk

Maasmechelen -

Dieven hebben op de Baron Coppéelaan in Eisden Tuinwijk een houweel en een antieke mijnlamp gestolen die de tonnen van Roberto Onorato moesten versieten. Vooral de verdwijning van de mijnlamp zit eigenaar Roberto hoog. “Die lamp is een erfstuk van mijn vader die vroeger in de mijn van Eisden heeft gewerkt. Ik beegrijp niet dat iemand zo iets doet”, klaagt de benadeelde.