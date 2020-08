De openingsrace van de Belcar zal zondag dan toch doorgaan op Circuit Zolder, uiteraard zonder publiek. Eerder had de Superprix, een Nederlandse meeting waarin de Belcar was opgenomen, geen toestemming gekregen van gouverneur en burgemeester.

Woordvoerder Annemie Claesen: “Voor de Superprix ging het, zelfs zonder publiek, om 3.000 aanwezigen: een bubbel van tien per deelnemende auto, plus organisatie en veiligheidspersoneel. Dat was te veel ...