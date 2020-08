Sportcompetities kunnen onder voorwaarden opnieuw starten in Vlaanderen

Het was een hele discussie. De Jupiler Pro League start dit weekend, maar mocht er wel gevoetbald worden in Antwerpen waar de corona-maatregelen veel strenger zijn? De hete aardappel werd constant doorgeschoven, maar nu hakte Vlaams Minister Ben Weyts (N-VA) de knoop door. Profvoetbal mag in heel Vlaanderen, ook in Antwerpen.