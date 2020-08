Zwemvijver van Resort De Kempen in Mol tijdelijk dicht wegens blauwalgen

In de zwemvijver van Resort De Kempen - het voormalige Zilverstrand - in Mol heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een ernstige bloei van blauwalgen vastgesteld. Dat meldt de gemeente Mol. Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) heeft daarop meteen een zwem- en recreatieverbod uitgevaardigd voor de vijver. Wie met de blauwalgen in contact kwam, spoelt zich best goed af om huidirritaties te voorkomen.