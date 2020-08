Vrouwenraad roept regering op te investeren in preventiemaatregelen vrouwenmoorden na moord op Ilse Uyttersprot

De Vrouwenraad roept de regering op te investeren in preventie-, beschermings- en vervolgingsmaatregelen om geweld tegen vrouwen en vrouwenmoorden te voorkomen. “Laat de uiterst gewelddadige moord op Ilse Uyttersprot, een politieke vertegenwoordiger, voormalig parlementslid en burgemeester, ten minste dit doel dienen: de strijd tegen geweld tegen vrouwen tot een nationale prioriteit maken”, aldus de koepelorganisatie van vrouwenverenigingen in een persbericht.

“Met afgrijzen en ontzetting vernamen we de omstandigheden waarin mevrouw Ilse Uyttersprot het leven verloor in een appartement in Aalst waar ze vrijwillig verbleef bij de man die haar vermoordde”, klinkt ...