Meisje (18) smijt energiedrankje naar agenten in Schaffen

Diest -

De politie Demerdal kreeg dinsdagavond rond 23.15 uur een oproep voor geluidsoverlast op de Diestsebaan in Schaffen. Jongeren speelden er luide muziek in hun twee geparkeerde auto’s. Toen de agenten een identiteitscontrole wilden houden weigerde een 18-jarig meisje uit Vosselaar elke medewerking. Zij gooide een geopend blikje energiedrank naar de agenten, schold hen uit voor vuile vis, bleef roepen en tieren en schopte zelfs naar de agenten. Zij is overgebracht naar het politiehuis en opgesloten in de doorgangscel. De agenten hadden de grootste moeite om haar te kalmeren. Zij zal zich later onder meer voor de rechter in Leuven moeten verantwoorden voor het verstoren van de openbare orde en voor weerspannigheid.