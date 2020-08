Na een controle in Bilzen zijn vier verdachten van winkeldiefstallen ingerekend. Ze zouden meerdere keren hebben toegeslagen in de regio van Hasselt. Een man en een vrouw uit Bilzen zijn woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, twee andere mannen werden vrijgelaten.

De zaak begon te rollen na een controle dinsdag in de Brugstraat in Bilzen. Daar heeft de politie een 51-jarige man gecontroleerd na een klacht voor intrafamiliaal geweld. De man had heroïne in huis en ...