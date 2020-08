Verdachte aangehouden voor moord op Ilse Uyttersprot: “Hij had het moeilijk met de lockdown”

Jurgen D. (49) die gisterenochtend het politiekantoor binnenwandelde om de moord op zijn vriendin en ex-burgemeester van Aalst, Ilse Uyttersprot, toe te geven, is woensdagmiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en wordt aangehouden op verdenking van moord. Maar volgens zijn advocaat zou hij niet met voorbedachtheid gehandeld hebben.

“Het gaat slecht met hem”, vertelt zijn advocate Krist’l De Paepe woensdag. “Hij weet dat zijn leven voorbij is. Maar hoewel hij aangehouden blijft wegens moord, zien we geen voorbedachtheid. Hij was ...