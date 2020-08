De Duits-Chinese bedrijvengroep Biontech en Fosun Pharma heeft woensdag de start aangekondigd van een fase van klinische proeven om een potentieel vaccin tegen het coronavirus te testen op ongeveer 100 mensen in China.

“72 deelnemers hebben het BNT162b1-vaccin al ontvangen na goedkeuring door de Chinese regelgevende autoriteiten”, aldus de laboratoria in een verklaring. Het streven is in totaal 144 mensen van 18 tot ...