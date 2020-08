Instagram lanceert woensdag Reels in België, een applicatie waarmee gebruikers videofilmpjes kunnen creëren en delen. Concurrentie voor rivaal TikTok dus, de Chinese applicatie die de jongste dagen veel kritiek kreeg van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het verschil met Instagram Stories is dat de clips in Reels niet verdwijnen nadat je ze hebt aangeklikt. De gebruiker kan ook zelf kiezen met wie hij ze deelt: een select groepje vrienden of breder, naar ...