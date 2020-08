Grondwetprofessor Johan Vande Lanotte bestempelt avondklok als “onwettig”

Volgens professor in het grondwettelijk recht en voormalig sp.a-politicus Johan Vande Lanotte heeft de overheid de avondklok “gemakshalve” ingevoerd terwijl er met een samenscholingsverbod “quasi hetzelfde” kon worden bereikt. Om die reden is de avondklok “disproportioneel” en dus “onwettig”, zo klinkt het in een persbericht.