Twee vrouwen zijn woensdagnamiddag rond 14.30 uur gewond geraakt toen ze met hun Vespa tegen en auto reden op de Luikersteenweg in Sint-Truiden. Ter hoogte van Grammen-Lux draaide de personenwagen de parking van de winkel op. Het was niet duidelijk waarom de vrouwen op de Vespa tegen de wagen zijn gereden. Het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. De dames hadden de Vespa gehuurd. Ze werden beide gewond afgevoerd naar het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden.