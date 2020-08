Vijf verfrissende drankjes om in hete temperaturen je dorst mee te lessen

Ja die hittegolf komt er nu echt wel aan en dus blijft het belangrijk om met de regelmaat van de klok iets te drinken. Daarom lijsten we vijf verfrissende recepten op voor drankjes om thuis mee aan de slag te gaan. Want het mag wel eens iets anders zijn dan water natuurlijk. De laatste bevat trouwens Pimm’s, zodat je ook een variant met alcohol kunt klaarmaken.

Komkommer-muntlimonade

Ingrediënten (voor 1l):

1 liter water

bosje munt

drie komkommers

2 koppen vers geperst citroensap

3 el suiker of suikersiroop

Bereidingswijze:

Snij de komkommers in twee en haal er de zaadjes uit met een lepel. Doe ze in de blender, maal fijn en laat het goedje vervolgens door een zeef lopen. Het sap dat overblijft gaat samen met de munt opnieuw de blender in. Voeg het water, de suiker en het citroensap toe. Normaal kun je hier zeker twee dagen van genieten voor de limonade begint te verkleuren.

Foto: Shutterstock

Gemberlimonade (via ‘Dagelijkse Kost’)

Ingrediënten (voor 4 personen):

150 g verse gember

6 citroenen

100 g suiker

2 stengels citroengras

1 vanillestokje

1 kaneelstokje

ijsblokjes

1 l water

verse munt

Bereidingswijze:

Hou één citroen apart en pers de rest uit. Schenk het sap (zonder de pitjes) in een grote karaf of een mengschaal. Was de overgebleven citroen en snij de vrucht in fijne schijfjes. Gooi de schijfjes bij het citroensap. Breng intussen een pot met water aan de kook. Schil de gember en snij de knollen in fijne schijfjes of reepjes.

Kneus vervolgens het citroengras en breek de stengels in grote stukken. Voeg die smaakmakers bij het citroensap. Snij een vanillestokje overlangs en schraap de zaadjes uit de peul. Doe de zaadjes en de peul in de karaf. Voeg ook de kaneelstok toe. Schep de suiker bij het mengsel. Schenk daarbij het kokende water.

Laat de limonade nu rustig trekken. Laat de karaf of de mengschaal even afkoelen en zet hem daarna in de koelkast, zodat je limonade lekker fris wordt. Schep een flinke portie ijsblokjes of geschaafd ijs in elk glas en voeg wat gespoelde blaadjes verse munt toe. Schenk er de koude gemberlimonade over.

Foto: Shutterstock

Homemade iced tea

Ingrediënten (voor 1l):

1 liter water

1 zakje thee voor een hele kan, hier kun je alle kanten mee uit, kies voor bijvoorbeeld groene thee of een vruchtenthee

1 citroen of 1 perzik

ijsblokjes

honing of agavesiroop naar smaak

Bereidingswijze:

Kook het water en giet het vervolgens in een kan. Hang het theezakje er 5 minuten in en laat trekken, verwijder het zakje. Roer de honing of agavesiroop er door. Je kunt zelf kiezen hoe zoet je het maakt, maar meestal volstaat een eetlepel wel.

Laat de thee afkoelen en voeg de citroen of perzik in schijfjes toe en zet daarna in de koelkast tot hij helemaal koud is. Voeg voor het serveren wat ijsblokjes of fruit naar keuze toe.

Foto: Shutterstock

Water met appel- en frambozensmaak

Ingrediënten (voor 1l):

1 liter water

handvol frambozen

1 appel in partjes met de schil nog aan

Bereidingswijze:

Giet het water in een kan met een hals die breed genoeg is om het fruit er door te steken. Laat het fruit een aantal uurtjes trekken in het water en plaats de fles in de ijskast om koel te worden. Hier kun je eigenlijk bijna alle soorten fruit gebruiken om jouw water op smaak te brengen, kies gewoon wat je zelf lekker vindt.

Pimm’s iced tea

Ingrediënten (voor 4-6 personen):

4 theezakjes

20 gr munt

100 gr poedersuiker

2 appelsienen

sap van 2 citroenen

400 ml Pimm’s

ijsblokjes

enkele aardbeien in stukjes gesneden

Bereidingswijze:

Doe de theezakjes en de helft van de munt in een grote kruik en giet daarover 1,2 liter kokend water. Laat tien minuten trekken, verwijder de zakjes en roer er de poedersuiker in.

Eenmaal afgekoeld haal je de munt eruit. Voeg de appelsien, het citroensap en de Pimm’s toe en laat flink afkoelen in de koelkast.

Serveer over een handvol ijsblokjes en voeg enkele takjes munt en schijfjes citroen, appelsien en aardbei toe.