Gemiddeld 26 Limburgers per dag besmet: in totaal 13 gemeenten boven alarmgrens

In de week van 26 juli tot 1 augustus testten 181 Limburgers positief op Covid-19. Dat komt neer op 25,9 nieuwe besmettingen per dag.

In totaal zijn er momenteel 13 Limburgse gemeenten die boven de alarmgrens van 20 besmettingen per 100.000 inwoners zitten. In enkele gevallen gaat het om kleinere gemeenten die weinig besmettingen nodig hebben om het alarmpeil te bereiken. Het grootste aantal besmettingen blijft zich voordoen in de buurt van de mijngemeenten. In Houthalen-Helchteren waren er de afgelopen week 30 nieuwe besmettingen, in Heusden-Zolder 22, in Beringen en Hasselt telkens 20 en in Genk 18.

Aan de andere kant zijn er ook nog steeds 12 gemeenten één week of langer coronavrij: Borgloon, Hamont-Achel, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Lummen, Maaseik, Nieuwerkerken, Peer, Wellen en Zutendaal. Op de cijfers van Sciensano zit echter wel drie dagen vertraging, waardoor de situatie in werkelijkheid alweer veranderd kan zijn.

De meeste besmettingen doen zich nog steeds voor in de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jaar (24 procent), gevolgd door de 40- tot 49-jarigen (19 procent) en de 30 tot 39-jarigen (17 procent).