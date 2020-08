Ingrijpende wijziging aan parcours van BK tijdrijden: “Het was dit of geen BK, dan is de keuze vlug gemaakt”

Het Belgisch kampioenshap tijdrijden voor eliterenners met en zonder contract en vrouwen elite van donderdag 20 augustus in Koksijde heeft een nieuwe start- en aankomst gekregen. Alles verhuist van de Zeelaan in Koksijde-Bad naar het militair domein van Koksijde. Dat om de start- en finishzone optimaal publieksvrij te kunnen maken. Van het nieuwe 14 kilometer lange traject gaan er nog 10 kilometer over openbare wegen.

Het Belgisch kampioenschap was eerst voorzien op donderdag 18 juni, maar het coronavirus gooide roet in het eten. De titelstrijd werd verplaatst naar donderdag 20 augustus en zal onder strenge maatregelen plaatsvinden.

“In overleg met onder anderen burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van Sport Dirk Dawyndt van Koksijde werd beslist een nieuw parcours uit te tekenen. Natuurlijk had de titelstrijd een toeristisch visitekaartje voor Koksijde moeten worden, maar de huidige situatie rond het coronavirus noopten ons tot enkele drastische ingrepen”, verduidelijke Jan Deramoudt van het organisatiecomité.

“De start- en finishplaats op de Zeelaan werd overgeheveld naar het militair domein van Koksijde. Ook de passage met de beklimming van de Hoge Blekker valt zo weg. Vanaf het militair domein gaat het landinwaarts op publieke wegen. De finish is ook gelegen in het militair domein. Met deze ingreep kunnen we ervoor zorgen dat een minimum aan personen in die start- en aankomstzones postvatten. We vragen ook om zo weinig mogelijk mensen te hebben langs het parcours. Over het hele parcours geldt een mondmaskerplicht. Het is jammer voor de renners die al het oude traject verkenden, maar het was deze ingreep of geen BK. Dan is de keuze vlug gemaakt.”