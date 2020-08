Beringse (26) invalide na klappen in de Versuz: 462.000 euro schadevergoeding toegekend

Beringen / Hasselt -

De Hasseltse rechtbank heeft woensdag een 26-jarige Beringse vrouw een schadevergoeding toegekend van 462.000 euro. De rekening is voor een Leuvenaar van 22 jaar. Hij takelde haar toe in de Versuz. Het slachtoffer hield er drie hersenbloedingen en een blijvende invaliditeit aan over.