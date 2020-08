Eerste twee speeldagen Jupiler Pro League live te zien op groot scherm in de cinema: “Een uitgelezen kans”

Voetbalsupporters kunnen voorlopig hun favoriete ploeg nog niet in de stadions aanmoedigen, maar krijgen wel de gelegenheid om de eerste twee speeldagen live op groot scherm te bekijken in de filmzalen van Kinepolis. Dat maakten de Pro League, rechtenhouder Eleven Sports en het bioscoopbedrijf bekend.

Omdat het coronavirus opnieuw aan kracht won, besliste de Pro League vorige week al om minstens tot het einde van de maand geen publiek toe te laten tijdens de wedstrijden in het Belgisch profvoetbal. Er werd de fans gevraagd om thuis te kijken via de (betalende) televisie, maar nu biedt de Pro League alsnog een alternatief voor de komende twee speeldagen, goed voor achttien wedstrijden.

“Vanaf zaterdag 8 augustus zijn Belgische voetballiefhebbers welkom om hun favoriete ploeg naar de overwinning te stuwen in de bioscoop. Kinepolis, de Pro League en Eleven Sports bieden voetbalfans een unieke kans om de eerste twee speeldagen van de competitie live op het grote scherm te volgen. Je lievelingsploeg aan het werk zien in de bioscoop biedt daarom een uitgelezen kans om samen met fans, in de meest veilige omstandigheden, dichter bij voetbal te zijn”, klinkt het in een communiqué.

De Pro League belooft een veilige omgeving, omdat filmzalen onderworpen zijn aan een reeks coronamaatregelen. Zoals bij ieder bioscoopbezoek is er een maximumcapaciteit qua aantal bezoekers, is een mondmasker verplicht en moet je bij het binnenkomen steeds je handen ontsmetten. Een gratis tegemoetkoming, zoals gevraagd door het overkoepelende supportersorgaan Belgian Supporters, is het evenwel niet. Een toegangskaartje kost 9 euro.

Landskampioen Club Brugge trapt komende zaterdag de Jupiler Pro League op gang met een thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (16.30 uur).