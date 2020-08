Virgil Abloh geeft met nieuwe Instagram kijkje achter de schermen bij Off-White

Voor de fans van het streetwearlabel Off-White lanceerde Virgil Abloh een nieuwe Instagrampagina. Via die weg kun je onder meer het lookbook bekijken, maar krijg je ook inzage in de persoonlijke berichten van de ontwerper.

Altijd eens een blik achter de schermen willen werpen bij een modelabel? Wel, dat heeft ontwerper Virgil Abloh voor ogen met de nieuwe Instagram Off-White Seasons. Daar kun je ondertussen al de lookbooks bekijken van de resortcollectie 2021 voor de mannen en de vrouwen, maar bijvoorbeeld ook Whatsapp-gesprekken waarin Abloh converseert met zijn medewerkers. Zo zie je hoe hij via die weg ontwerpen bespreekt en foto’s laat aanpassen. Er zijn ook filmpjes en audiofragmenten beschikbaar.

“Als ik nu een zeventienjarige was en zou willen leren hoe ik in de modewereld aan de slag zou kunnen gaan, dan zou ik naar een dergelijke Instagrampagina willen surfen”, zegt Abloh in een reactie aan Vogue. “Ik zal deze account daarom gebruiken als thuis voor de toekomstige seizoenen. Het zal een plaats zijn waar we verhalen kunnen brengen en ons werkproces kunnen tonen. Zo laten we mensen kennismaken met het DNA van Off-White en niet enkel met wat aan de oppervlakte te zien is.”