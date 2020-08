Explosie Beiroet: Brussel opent rouwregister voor slachtoffers Beiroet

Brussel heeft woensdag een rouwregister geopend in het stadhuis voor de slachtoffers van de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Nog tot volgende week kunnen mensen hun medeleven erin betuigen. Dan wordt het overgedragen aan de ambassadeur van Libanon in België, zo heeft Brussels burgemeester Philippe Close meegedeeld aan persagentschap Belga.