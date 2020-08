Kapitein Goegemikt leidt jong en oud door het Kamps oorlogsverleden

Leopoldsburg -

Wie zich wil informeren over het plaatselijk oorlogsverleden van WO I kan op speurtocht gaan met Kapitein Goegemikt. Aan de balie van Toerisme Leopoldsburg krijg je een iPad en een folder mee voor een interactieve wandeling van ongeveer 5 km met onderweg een reeks stopplaaten waar een video-, foto- of audiofragment info geeft op een kindvriendelijk niveau. Er worden ook vragen gesteld en wie zijn best doet, krijgt zelfs digitaal een diploma toegestuurd. Een interactieve kaart vermijdt dat je verloren loopt. www.toerismeleopoldsburg.be