Rihanna staat niet op één, maar op de cover van 26 edities van ‘Harper’s Bazaar’

Normaal heeft elke editie van Harper’s Bazaar zijn eigen cover, maar dat is dit keer buiten Rihanna gerekend. Op elk van de 26 edities van het septembernummer neemt ontwerpster en popster de frontpagina in.

Rihanna staat op de cover van niet één, twee of drie internationale edities van het septembernummer van Harper’s Bazaar, maar op alle 26 en dat is hoogst uitzonderlijk. Ze werd daarvoor gefotografeerd door Gray Sorrenti.

Ook binnenin het magazine wordt er heel wat aandacht aan haar besteed. Zo is er onder meer een fotoshoot waarin ze poseert in creaties van Chanel, Miu Miu en natuurlijk haar eigen label Fenty. Ze praat ook honderduit over de lancering van haar huidverzorging Fenty Skin. “Ik wist vanaf het begin dat ik huidverzorging wilde maken”, zegt ze. “Het is wel helemaal anders dan make-up, want het duurt een stuk langer om de producten te ontwikkelen.”

Het nummer ligt op 8 augustus in de krantenwinkel, maar Rihanna deelde alvast zelf een voorproefje op haar Instagrampagina.