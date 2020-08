Hoe hetzelfde goedje als in Beiroet bijna 80 jaar geleden Tessenderlo verwoestte

Tessenderlo -

Een enorme ontploffing in de haven van Beiroet heeft de hele omgeving verwoest. In Tessenderlo weten ze hoe dat voelt: op 29 april 1942 explodeerde in een chemische fabriek 200 ton ammoniumnitraat – net als in Beiroet. Het vergde een zware tol: 190 doden, een duizendtal gewonden, een dorp verwoest.