Modehuis Rochas doet het voortaan zonder mannenmodelijn

Rochas heeft bekendgemaakt dat het niet langer mannenmode zal maken. Die beslissing komt er als gevolg van de coronacrisis, laat het Franse label weten.

Rochas lanceerde in 2019 nog opnieuw zijn mannencollectie en stelde daarvoor toen creatief directeur Federico Curradi aan. Na amper drie seizoenen is die echter al zijn werk kwijt, want het Franse mode- en parfumhuis kondigde maandag aan dat het stopt met de mannenlijn.

“Interparfums (de holding waar Rochas deel van uitmaakt, red.) heeft door de huidige situatie besloten alle activiteiten rond mannenmode bij Rochas te stoppen”, klinkt het. “We willen graag Federico Curradi bedanken voor zijn uitstekende werk als creatief directeur van de collectie, die in amper drie seizoenen werd ingekocht door de beste boetieks ter wereld.”

Rochas is niet het eerste merk dat de stekker uit zijn mannenmodelijn trekt. Vorige week kondigde Issey Miyake datzelfde nieuws aan, al werd daar niet naar de pandemie gewezen als reden.