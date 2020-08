Efteling laat je gratis ritje maken in virtuele rollercoaster

De Efteling is nu ook virtueel te bezoeken. Via een nieuw gratis platform kun je met vrienden of familie als het ware een daguitstap maken naar het Nederlandse pretpark.

De Efteling heeft een nieuw platform gelanceerd waarmee je met je vrienden en familie een virtueel bezoekje kunt brengen aan het pretpark. Je kunt samen in een attractie stappen en die ondertussen met elkaar bespreken in een chatroom. De beelden zijn levensecht en hoewel je dus niet echt die kriebels voelt in de buik bij een rollercoaster, krijg je wel een beetje dat spannende gevoel als je een duik naar beneden neemt.

Het gaat om twaalf attracties die via filmpjes te bezoeken zijn, waaronder de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz, maar ook Droomvlucht, Carnaval Festival, De Zes Zwanen, Symbolica, Python, Joris en De Draak, De Vliegende Hollander, Baron 1898, Pirana, Fata Morgana en Aquanura.

Het pretpark in Kaatsheuvel is momenteel ook gewoon geopend, al gelden er ook wel daar coronamaatregelen. Zo moet je anderhalve meter afstand houden en wordt er geen contant geld aanvaard. Een mondmasker dragen is wel niet verplicht.