Samen stookolie aankopen met sp.a Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Tot 8 augustus kan je intekenen op de nieuwe stookolie-actie van sp.a Herk-de-Stad. De sp.a heeft daarvoor een prijsafspraak met een leverancier gemaakt.

Voor gasolie extra 10 ppm betaal je 0,3835 euro per liter (inclusief BTW), voor gasolie extra energy+ 0,4035 euro per liter (inclusief BTW). De laatste stookolie is bijna zwavelvrij, maar is niet vorstbestendig. Je moet minstens 700 liter afnemen. Bestellen kan alleen voor personen die officieel in Herk-de-Stad wonen en op slechts een adres. Bestellen kan via de site van sp.a Herk-de-Stad (www.spaherkdestad.be) of per mail op stookolie@spaherkdestad.be. Het bestelformulier dat aan huis is verdeeld, kan je in de bus stoppen bij Bert Moyaers en bij andere leden van spa. Info: www.spaherkdestad.be.