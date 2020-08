Amateurclubs woest op Pro League:“Grondige hervormingen nodig”

De beslissing van de Pro League om Lierse-Kempenzonen en de beloften van Club Brugge in 1B te laten starten, heeft kwaad bloed gezet bij de Vlaamse voetbalclubs uit de nationale reeksen. “Het licentiesysteem moet aangepast worden, anders zullen wij onze conclusies trekken”, reageert Steven Van Geeteruyen, de woordvoerder van ruim zestig clubs. Of het tot een afscheuring komt? “Ik zou het eerder een ‘uitsluiting’ noemen, want dan zijn het zij die ons niet meer willen.”