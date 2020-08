Verschroeiende hittegolf van start: zeven dagen op rij dertig graden of meer

Hasselt -

Met een stralende zon en maxima die in Limburg richting de dertig graden gaan, schiet de hittegolf vandaag officieel uit de startblokken. In Ukkel worden van donderdag tot en met woensdag liefst zeven dagen op rij maxima van dertig graden of meer voorspeld. “Voor zo’n lange reeks moeten we al terug naar de zomer van ’76.”