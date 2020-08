Luc Sels: “Wisten we toen wat we nu weten, hadden we zeker andere beslissingen genomen”

Had KU Leuven-rector Luc Sels twee jaar geleden geweten wat we nu weten over de dood van Sanda Dia, dan had hij een andere beslissing genomen tegenover de betrokken Reuzegom-leden. “Geen haar op mijn hoofd dat daaraan twijfelt”, zei hij dinsdagavond in Terzake. “Maar geef het gerecht nog tijd, en dan zullen wij nog een beslissing nemen.”